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Binatlı'da rota Uçaner

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Binatlı'da başarılı başkan Orsel Neşe'nin yeni dönemde başkanlığa devam etmeme eğilimi nedeniyle camianın içinden olan genç bir isim Çağdaş Uçaner'in ismi ön plana çıktı

Binatlı'da rota Uçaner
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Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Lig'in Batı temsilcilerinden Binatlı'da başarılı başkan Orsel Neşe'nin yeni dönemde başkanlığa devam etmeme eğiliminde olması camiayı yeni başkan adayı arayışına yöneltti.

Orsel Neşe'nin yerine başkan adayı olması için camianın içinden olan genç bir isim Çağdaş Uçaner'in ismi ön plana çıktı. Binatlı camiasının sembol isimlerinden olan Uçaner ailesinden gelen Çağdaş Uçaner'in babası Fevzi Uçaner, kulübün eski başkanları arasında yer alıyor. Takımın eski kaptanı Mehmet Uçaner ile şimdiki kaptan Kemal Uçaner'in kardeşi olan Çağdaş Uçaner'in formasını giydiği ve yönetiminde çalıştığı Binatlı'nın başkan adayı olması için çalışmaları yürütüldüğü öğrenildi.

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