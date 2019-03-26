Binatlı'da Neşeli günler

K-PET Süper Ligde kalıcı olmaya çalışan Binatlı'da olağan üstü genel kurul gerçekleştirildi. Softa Çayanoğlu'nun istifası sonrasında başkansız kalan kulübün dün akşam kulüp lokalinde gerçekleştirilen olağan üstü genel kuruluna tek başkan adayı olarak giren Orsel Neşe, üyelerin onayı ile yeniden kulüp başkanlığa getirildi. Orsel Neşe, yönetim kurulunu ise ilerleyen günlerde açıklayacak.