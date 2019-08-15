Binatlı'da kiralıklar belirlendi

Süper Ligde yeni sezon hazırlılarını sürdüren Binatlı'da, teknik direktör İltaç Karayel'in raporu doğrultusunda kiralık futbolcular belirlendi.
11 futbolcunun kesin olarak kiralık listesinde yer aldığı Binatlı'da, 3 futbolcunun ise durumu belirsizliğini koruyor.
Binatlı'nın kiralık listesinde şu futbolcular yer alıyor:
"Emrecan Arslan, Necip Birinci, Kemal Yıldırım, Burç Eğilmez, Salih Düzbeyaz, Erencan Arslan, Adnan Yıldız (kaleci), Doğukan Alsan (kaleci), Ferdi Tekin, Ahmet Gülbeş, Hüseyin Sarro"
Durumu belirsizliğini koruyan 3 futbolcu ise söyle: "Yunus Yeşilırmak(kaleci), Salih Beyoğlu(kaleci), Evor John Bello"