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Binatlı'da kiralıklar belirlendi

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Binatlı'da kiralıklar belirlendi
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Süper Ligde yeni sezon hazırlılarını sürdüren Binatlı'da, teknik direktör İltaç Karayel'in raporu doğrultusunda kiralık futbolcular belirlendi.

11 futbolcunun kesin olarak kiralık listesinde yer aldığı Binatlı'da, 3 futbolcunun ise durumu belirsizliğini koruyor.

Binatlı'nın kiralık listesinde şu futbolcular yer alıyor:

"Emrecan Arslan, Necip Birinci, Kemal Yıldırım, Burç Eğilmez, Salih Düzbeyaz, Erencan Arslan, Adnan Yıldız (kaleci), Doğukan Alsan (kaleci), Ferdi Tekin, Ahmet Gülbeş, Hüseyin Sarro"

Durumu belirsizliğini koruyan 3 futbolcu ise söyle: "Yunus Yeşilırmak(kaleci), Salih Beyoğlu(kaleci), Evor John Bello"

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