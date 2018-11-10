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Binatlı çıkışa geçti

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Binatlı, Çetinkaya deplasmanından 3 puan çıkararak, üst üste 2. galibiyetini alıp haftayı, 8. sırada tamamlamayı garantiledi. Düşüşü süren Çetinkaya ise tehlikeli bölgeye gerilemeye devam etti

Binatlı çıkışa geçti
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YER: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Ali Özer, Engin Akkagün, Ahmet Özkurtuluş

ÇETİNKAYA: Cenk, Hakan, Serkan, Abbas, Batuhan(DK 70 Ümitcan), Ömer(DK 53 Mete), Behiç(DK 82 Doğukan), Çağdaş, Ugochukwu, Ali Lamin, Faye.

BİNATLI: Salih, Burak, Ayhan, Zihni, Yunus(DK 89 Remzi), Offor, Kehinde, Israel, Hüseyin(DK 76 Barkın), Alattin, Mustafa(DK 82 Sami).

GOLLER: DK 47 İsrael, DK 62 Mustafa Süzgen, DK 66 Offor(Binatlı).

K-PET Süper Lig’de Binatlı, Başkent deplasmanında Çetinkaya’yı ikinci devrede bulduğu gollerle mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırıp, sıralamada Çetinkaya’yı geride bıraktı. Binatlı’nın gollerini İsrael, Mustafa Süzgen ve Offor’dan geldi.

16.DK: Gelişen konuk Binatlı atağında ceza alanı içerisinde Offor’un yaptığı vuruşu kaleci Cenk önlemeyi başardı.

21.DK: Ev sahibi Çetinkaya’nın başlattığı atakta ceza alanı dışından Behiç’in güzel vuruşunu kaleci Salih son anda kornere çeldi.

39.DK: Gelişen Çetinkaya atağında Ali Lamin’in vuruşunu kaleci Salih kornere çelmeyi başardı.

40.DK: Organize gelişen Binatlı atağında savunmadan sıyrılan Offor’un vuruşu direğin yanından dışarı gitti.

46.DK: Çabuk gelişen Çetinkaya atağında sağ kanattan aldığı topla ceza alanına giren Hakan’ın vuruşu yan ağlarda kaldı.

47.DK: Binatlı kontra atağında sağ kanattan aldığı topla ceza alanına giren İsrael’in vuruşu filelere gitti.0-1

62.DK: Bir başka Binatlı atağında savunmadan topu kurtaran Mustafa Süzgen yaptığı vuruş sonrası farkı ikiye çıkardı.0-2

66.DK: Sağ kanattan gelişen çabuk Binatlı atağında İsrael’in taşıdığı top sonrası verdiği pasta Offor farkı üçe çıkardı.0-3

74.DK: Gelişen Çetinkaya atağında uzak mesafeden Mete’nin vuruşu kaleci Saih’de kaldı.

78.DK: Binatlı savunmasının arkasına atılan topta İsrael’in aşırtma vuruşu direğin dibinden auta gitti.

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