Binatlı çıkışa geçti

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı
HAKEMLER: Ali Özer, Engin Akkagün, Ahmet Özkurtuluş
ÇETİNKAYA: Cenk, Hakan, Serkan, Abbas, Batuhan(DK 70 Ümitcan), Ömer(DK 53 Mete), Behiç(DK 82 Doğukan), Çağdaş, Ugochukwu, Ali Lamin, Faye.
BİNATLI: Salih, Burak, Ayhan, Zihni, Yunus(DK 89 Remzi), Offor, Kehinde, Israel, Hüseyin(DK 76 Barkın), Alattin, Mustafa(DK 82 Sami).
GOLLER: DK 47 İsrael, DK 62 Mustafa Süzgen, DK 66 Offor(Binatlı).
K-PET Süper Lig’de Binatlı, Başkent deplasmanında Çetinkaya’yı ikinci devrede bulduğu gollerle mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırıp, sıralamada Çetinkaya’yı geride bıraktı. Binatlı’nın gollerini İsrael, Mustafa Süzgen ve Offor’dan geldi.
16.DK: Gelişen konuk Binatlı atağında ceza alanı içerisinde Offor’un yaptığı vuruşu kaleci Cenk önlemeyi başardı.
21.DK: Ev sahibi Çetinkaya’nın başlattığı atakta ceza alanı dışından Behiç’in güzel vuruşunu kaleci Salih son anda kornere çeldi.
39.DK: Gelişen Çetinkaya atağında Ali Lamin’in vuruşunu kaleci Salih kornere çelmeyi başardı.
40.DK: Organize gelişen Binatlı atağında savunmadan sıyrılan Offor’un vuruşu direğin yanından dışarı gitti.
46.DK: Çabuk gelişen Çetinkaya atağında sağ kanattan aldığı topla ceza alanına giren Hakan’ın vuruşu yan ağlarda kaldı.
47.DK: Binatlı kontra atağında sağ kanattan aldığı topla ceza alanına giren İsrael’in vuruşu filelere gitti.0-1
62.DK: Bir başka Binatlı atağında savunmadan topu kurtaran Mustafa Süzgen yaptığı vuruş sonrası farkı ikiye çıkardı.0-2
66.DK: Sağ kanattan gelişen çabuk Binatlı atağında İsrael’in taşıdığı top sonrası verdiği pasta Offor farkı üçe çıkardı.0-3
74.DK: Gelişen Çetinkaya atağında uzak mesafeden Mete’nin vuruşu kaleci Saih’de kaldı.
78.DK: Binatlı savunmasının arkasına atılan topta İsrael’in aşırtma vuruşu direğin dibinden auta gitti.