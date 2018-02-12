Binatlı, Çetinkaya'nın bileğini bükemiyor

Çetinkaya, Binatlı karşısında 2 farklı geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak rakibine karşı 5 gün içerisinde ikinci galibiyetini aldı. Çetinkaya teknik direktörü Turan Altay, aynı dakika içerisinde yaptığı yerinde değişikliklerle galibiyeti getirdi. Binatlı ise Hasan Topaloğlu yönetiminde çıktığı ilk maçı kaybederek, liderin 4 puan gerisine düştü

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Mehmet Malek-Hakan Gök-İsfendiyar Açıksöz

BİNATLI: Yusuf-Erencan-Kemal-Erbay-Çağda-Taner-Şenol(Burak dk.44)(K.Uçaner dk.82)-Evor J.Bello-Peter-M.Neşe(Reşit dk.67)-M.Erol

GAÜ ÇETİNKAYA: Cenk(Mehmet dk.54)-Abbas(İ.Çıdamlı dk.54)-H.Kayalılar-Tunç-Erdinç-Serhan-Sercan-B.Eko-David-Ümitcan(E.Sonay dk.54)

GOLLER: Dk.11 Evor J.Bello(pen)-dk.49 Burak(BİNATLI), Dk. 71 David, dk. 79 E.Sonay(pen)- dk. 88 Serhan(GAÜ ÇETİNKAYA)

K-PET Süper Lig şampiyonluk adaylarından 2 takımın mücadelesinde gülen taraf, yine GAÜ Çetinkaya, oldu. Güzelyurt'ta geçtiğimiz hafta Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda rakibini mağlup eden Çetinkaya, dün akşam ligde de rakibini mağlup ederek, rakibine üstünlüğünü kanıtladı.

Maça Binatlı daha etkili başladı.

11. dakikada gelişen Binatlı atağında M.Neşe arkadaşı Şenol’u rakip ceza alanında topla buluşturdu. Bu pozisyonda Şenol, Serkan mücadelesinde Şenol yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Evor J.Bello penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi.

30. dakikadaki Binatlı atağında Peter’in getirdiği topta enol ceza alanının hemen dışında boş pozisyonda olmasına rağmen vuruşu kötü oldu ve top auta gitti.

31. dakikada GAÜ Çetinkaya’dan David sağdan kale önüne çok iyi bir orta yaptı. Ancak Ümitcan bom boş pozisyonda bu topa vuramayarak takımını bir golden etti.

49. dakikada Binatlı farkı 2’ye çıkardı. Evor J.Bello’nun pasında Burak ceza alanı dışından çok da sert olmayan bir şut attı. Keleci Cenk’in elinden kaçırdığı top ağlara gidince Binatlı 2-0 öne geçti.

68. dakikada GAÜ Çetinkaya’dan David sağ taraftan iyi bir orta yaptı. İki takım futbolcuları arasında kalan topa en son vuran Sercan oldu. Ancak top önce üst direğe sonra da yere vurarak oyun alanına döndü, defans uzaklaştırdı.

71. dakikada gelişen Binatlı atağında Burak’ın şutunda defanstan seken topa Reşit vurdu, top yan direğin dibinden auta gitti. Kullanılan kale vuruşundan sonra topu İ.Çıdamlı’nın pasında David ceza alanında sert ve düzgün bir vuruşla takımı adına skoru 2-1 yapan golü attı.

79. dakikada skora denge geldi. Gelişen atakta B.Eko sol taraftan rakip ceza alanına girdi. Son çizgiye yaklaştığı anda Kemal’ın müdahalesi ile yerde kalında hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı’yı kullanan E.Sonay GAÜ Çetinkaya’ya beraberliği getiren golü attı. 2-2

88. dakikada bu kez GAÜ Çetinkaya öne geçti. Tunç’un uzun kullandığı taç atışında kaleciden önce topa kafa ile vuran Serhan takımını mağlubiyetten galibiyete getiren golü atarak GAÜ Çetinkaya’yı deplasmanda 3-2 öne geçirdi.

90+3’ncü dakikada B.Eko yarı alandan aldığı topla kaleci Yusuf ile karşı karşıya kaldı. Aşırtmak istediği topu kaleciye kaptırarak mutlak bir golü kaçırmış oldu.

Maç da 2-3 sona ererken ikinci sıradaki GAÜ Çetinkaya puanını 37 yaparak lider Yenicami ile puanlarını eşitlerken. Binatlı ise 33 puanda dördüncü sırada kaldı.