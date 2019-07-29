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Binatlı, Cenkay'ı aldı

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Binatlı, Cenkay'ı aldı
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Süper Ligin Batı temsilcilerinden Binatlı, yeni sezon kadrosunu oluşturmaya devam ederken, transferlerini de sürdürüyor. Binatlı forvet hattını golcü oyuncu Cenkay Yarışan ile takviye etti. Baf Ülkü Yurdu ve Gençlik Gücü'nde başarıyla forma giydiği dönemde yurt dışına giden Cenkay, adaya döndükten sonra BTM İkinci Ligde oynayıp yeniden futbola döndü. Cenkay BTM İkinci Ligin tamamlanmasının ardından ise Binatlı ile anlaştı.

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