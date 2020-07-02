Binatlı canı için kazandı

İsmet KARAOSMAN
Stat: Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Ali Akçınar, Hakan Gök
Binatlı: Yunus Yeşilırmak, Abdullah Umut, Tuğrul Çiftçioğlu, Debola Ogunseye, Mehmet Neşe, Mustafa Süzgen, Muammer TipBehnam Habibi
Alattin Yavuz, Darbaz Dönmezsoy, Moses Akinade
Cihangir: Hasancan Celal, Nurettin Gecekuşu, Behiç Kum, Osman Şah, Donatus Edafe, Eric, Ali Öztürk, Hüseyin Hürben, Ismael Kone, Gökhan Özer, Zihni Temelci
Goller: Dk.15 Moses, Dk.78 Mustafa, Dk.86 Debola (Binatlı) – Dk.38 (P) Nurettin(Cihangir)
K-Pet Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Binatlı konuk ettiği Cihangir'i 3-1 yenerek alt sıralardan kurtulma adına önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Binatlı'ya galibiyeti getiren golleri Moses, Mustafa Süzgen ve Debola kaydederken Cihangir'in maçtaki golünü penaltıdan Nurettin attı. Bu sonuçla Binatlı 29 puana yükselirken, Cihangir 40 puanda kaldı.