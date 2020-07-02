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Binatlı canı için kazandı

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Binatlı, ligin rahat takımlarından Cihanir karşısında son bölümde bulduğu gollerle 3 puanı alarak play out hattında kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Cihangir ise savunmasında yaptığı hataları mağlubiyetle ödedi

Binatlı canı için kazandı

İsmet KARAOSMAN

Stat: Üner Berkalp Stadı 

Hakemler: Kerem Eran, Ali Akçınar, Hakan Gök 

Binatlı: Yunus Yeşilırmak, Abdullah Umut, Tuğrul Çiftçioğlu, Debola Ogunseye, Mehmet Neşe, Mustafa Süzgen, Muammer TipBehnam Habibi

Alattin Yavuz, Darbaz Dönmezsoy, Moses Akinade

Cihangir: Hasancan Celal, Nurettin Gecekuşu, Behiç Kum, Osman Şah, Donatus Edafe, Eric, Ali Öztürk, Hüseyin Hürben, Ismael Kone, Gökhan Özer, Zihni Temelci

Goller: Dk.15 Moses, Dk.78 Mustafa, Dk.86 Debola (Binatlı) – Dk.38 (P) Nurettin(Cihangir)

K-Pet Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Binatlı konuk ettiği Cihangir'i 3-1 yenerek alt sıralardan kurtulma adına önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Binatlı'ya galibiyeti getiren golleri Moses, Mustafa Süzgen ve Debola kaydederken Cihangir'in maçtaki golünü penaltıdan Nurettin attı. Bu sonuçla Binatlı 29 puana yükselirken, Cihangir 40 puanda kaldı.

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