Binatlı ağır hasarlı

K-PET Süper Ligde zor günler geçiren Binatlı, Gönyeli maçında aldığı ağır mağlubiyetin yanı sıra 4 de futbolcusunu kaybetti. Bire bir rakibi Gençler Birliği ile deplasmanda oynayacağı zorlu maça hazırlanan Binatlı'da 4 sarı kart cezalısı olan Mustafa Süzgen, Yunus Emre ve Sertaç Özbilin'in yanı sıra sakatlık yaşayan Burak Sarıkaya, maçta forma giyemeyecekler.