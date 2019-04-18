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Binatlı ağır hasarlı

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Binatlı ağır hasarlı
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K-PET Süper Ligde zor günler geçiren Binatlı, Gönyeli maçında aldığı ağır mağlubiyetin yanı sıra 4 de futbolcusunu kaybetti. Bire bir rakibi Gençler Birliği ile deplasmanda oynayacağı zorlu maça hazırlanan Binatlı'da 4 sarı kart cezalısı olan Mustafa Süzgen, Yunus Emre ve Sertaç Özbilin'in yanı sıra sakatlık yaşayan Burak Sarıkaya, maçta forma giyemeyecekler.

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