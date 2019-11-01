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Biletleri Kocaismail kesti

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Biletleri Kocaismail kesti
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Necati KÜLAHLILAR

Türk Ocağı ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile işbirliğinde “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla, Leymosun derbisini izlemeye gelen kadın seyirciler için hediye kazanma fırsatı yaratırken, ayrı giriş bileti basılarak, dernek yararına 20 Türk Lirasına satıldı.

Müsabaka girişinde bilet satın alarak Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne katkıda bulunan kadın seyirciler ayrıca bu bilet üzerindeki numaralara devre arası yapılan çekilişle hediyeler kazanma şansı yakaladılar.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, stad girişinde biletleri bizzat kendisi kesti. Maçın devre arasında ise Türk Ocağı Limasol Başkanı Ahmet Arslan ve maçı izleyen başbakan Ersin Tatar, Raziye Kocaismail’e 1 plaket takdim ettiler.
 

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