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Bilal İyigün Sahası, 19 yıl sonra bakımda

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19 yıldır bakım-onarım yapılmayan Denizli Bilal İyigün Sahası, sulama sitemi dahil yeniden elden geçirilerek zemine ekim yapıldı

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Bilal İyigün Sahası, 19 yıl sonra bakımda
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Spor Dairesi Müdürlüğü, futbol sezonunun tamamlanmasıyla birlikte tüm bölgelerde başlattığı saha bakım-onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Daire bu bağlamda Batı bölgesi sahalarından olan Denizli Bilal İyigün Sahasını da bakıma aldı. Sahada da vertikat, delme ve kumlama işlemleri yapıldıktan sonra sahalara ara ekim yapılarak yeni sezona hazır duruma getirilecek.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada, saha bakım-onarım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve tüm bölgelerde aralıksız çalışmaların sürdüğünü belirterek, hedeflerinin yeni futbol sezonu öncesinde tüm sorunlu sahaların bu sıkıntılarını ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı. Özellikle uzun yıllardır (19 yıldır) sahasında bakım-onarım yapılmayan Denizli Sahası’nın sulama sitemi dahil yeniden elden geçirilerek ekim yapıldığını da aktaran Değirmencioğlu, önümüzdeki hafta bu çalışmaların Mağusa bölgesinde de süreceğini ifade etti.

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