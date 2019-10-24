Bıçaklı: Saha kurallara uygun yapılmadı

Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı, “Çok ciddi paralar ödenen Göçmenköy Sahası maalesef kurallara uygun yapılmamıştır. Bu sahayı kim bu halde teslim almıştır?” açıklamasını yaptı

Futbol Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı, Göçmenköy Stadı'nda yoğun yağmurlar sonrasında yaşanan sıkıntı ile ilgili basın açıklaması yaparak yetkilileri göreve davet etti.

Bıçaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Ülke gençlerinin sağlıklı spor yapabilmesi için yıllardır devlet, imkânları çerçevesinde her ilçeye spor tesisleri yapmakta ve gençlerin hizmetine sunmaktadır.

Hala birçok ilçemizde takımların antrenman ve maç yapmak için saha sıkıntısı çekmekte olduğu bir dönemde geçen yıl başta Göçmenköy olmak üzere özellikle Lefkoşa takımlarının da kullanılabilmesi adına yapılan ve çok ciddi paralar ödenen Göçmenköy Sahası maalesef kurallara uygun yapılmamış ve iki yıldan beridir neredeyse kullanılamaz duruma gelmiştir.

Yapıldığı günden itibaren, sorunların hiç bitmediği bu sahayı kim, nasıl ve neden bu halde teslim almıştır?

Sorumluların ortaya çıkarılması gerekirken; gerek Göçmenköy Sahası gerekse diğer ihtiyaç duyulan sahalar bir an önce tamamlanıp takımların hizmetine sunulmalıdır."