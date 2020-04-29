Bıçaklı: Liglerin devam etmesinde sıkıntı yok

Arslan Bıçaklı: Ligin yarıda kalması düşünülemez. Kulüpler Birliği olarak biz Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun yanındayız. En önemli sıkıntı olan maddiyat da aşılacak

Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, liglerin devam etmesinde sıkıntı olmadığını açıkladı.

Arslan Bıçaklı'nınkalan haftaların tamamlamasıyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Sağlık ve Bilim Kurulunun vereceği olumlu rapor doğrultusunda hükümetin spor faaliyetlerini başlatma kararını alması sonrasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu kademeli olarak antrenmanları ve sonrasında maçları başlatır.

Yüzde 75'i tamamlanmış bir ligin yarıda kalması düşünülemez. Ligin mutlaka tamamlanması gerekmektedir. Kulüpler Birliği olarak biz Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun yanındayız.

Tüm kulüp başkanlarının görüşü bu yöndedir. Bu süreçte en önemli sıkıntı maddiyattı. Bu sorun da başbakanın katkının ödeneceği açıklaması ile aşılacaktır.”