Arslan Bıçaklı, “Kulüpler, devlete yardım yapar. Devlet kulüplere yardım etmez. Anayasaya göre devlet, vatandaşlarına spor yaptırması gerekir. Kulüpler devletin yapması gerekeni yaparlar.” açıklamasını yaptı

Futbol Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı, Yenicami kulübü tarafından Osman Dinler moderatörlüğünde düzenlediği canlı yayında açıklama yaptı.

Arslan Bıçaklı’nın açıklamaları şöyle:

“Kulüp başkanlarının kulüpleri sırtlaması zorlaşmıştır. Kurumsallaşmazsanız, bu süreci olması gerektiği gibi devam ettiremezsiniz. Ama bunu kulüpler tek başlarına yapamazlar.

Yenicami’nin hazırladığı taslakta da 1. madde devlet katkısıdır. Aslında bunun tam tersidir. Kulüpler, devlete yardım yapar. Devlet kulüplere yardım etmez. Anayasaya göre devlet, vatandaşlarına spor yaptırması gerekir.

Kulüpler devletin yapması gerekeni yaparlar. Sağlıklı yaşam ortamı sağlamak, devletin anayasal görevidir. İşte kulüplerdeki 3-5 kişi işin yükünü çekip, ülke gençlerine sahip çıkarak, spor yaptırır.”