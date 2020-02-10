Bıçaklı hakemleri uyardı

Futbol Kulüpler Birliği başkanıArslan Bıçaklı, hakem hatalarına dikkat çekerek hakemleri daha dikkatli olması konusunda uyardı.

Arslan Bıçaklı’nın açıklaması şöyle:

“2019-2020 futbol sezonunun sonuna doğru geliyoruz. 18. haftayı tamamladığımız bu günlerde, özellikle son haftalarda hakem hataları ciddi şekilde artıyor. Bugünden sonra oynanacak bütün maçlar telafisi mümkün olmayacak maçlar olacaktır. Bu nedenle bütün hakemlerimiz maçlara daha fazla motive olmalı ve hata paylarını sıfıra düşürecek şekilde hazırlanmalıdırlar.

Çünkü kulüp başkanı ve yöneticilerin de bu süreçte harcadıkları emek ve mali giderler çok fazla artmıştır. Hiç bir yöneticinin hakemlere karşı istenmeyen olaylar yaratacak hareketlerde bulunmaması gerekir.

Ancak hakemler de kimsenin emeğini hiçe saymadan maçların sonucuna etki yapmayacak kararlar vermelidirler. Bu vesile ile bütün kulüplerimize ve hakemlerimize bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim.”