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Bıçaklı güçlü yönetimle başkan

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Futbol Kulüpler Birliği’nde olağanüstü genel kurulunda güçlü bir yönetim kurulu oluşturan Arslan Bıçaklı başkanlığa seçildi

Bıçaklı güçlü yönetimle başkan
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Futbol Kulüpler Birliği’nde olağanüstü genel kurulu gerçekleşti. Yapılan genel kurulda Arslan Bıçaklı başkanlığa seçildi.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’ndaki genel kurulda Arslan Bıçaklı başkanlığındaki kurullar da belirlendi. Olağanüstü Genel Kurul'da Divan Başkanlığını Yurdaer Garip yaparken, Divan Sekreterleri de Ercan İbrahimoğlu ve Kemal Köseoğlu oldu. Genel Kurul'da Hüseyin Yılmaz başkanlığındaki mali rapor ve faaliyet raporu üyelerin onayına sunuldu.

 Kurullar şöyle;

 Yönetim Kurulu

1-Bayar Piskobulu (Doğan Türk Birliği Başkanı)

2-Koral Bozkurt (Mağusa Türk Gücü Başkanı)

3-Aytaç Karavezirler (Cihangir Başkanı)

4-Suma Zafer (Gençlik Gücü Başkanı)

5-Mehmet Kadri (Baf Ülkü Yurdu Asbaşkanı)

6- Evren Mannaş (Hamitköy Başkanı)

 Disiplin Kurulu

1-Enver Kahveciler (Yenicami Asbaşkanı)

2-Hasan Saltuk (Türk Ocağı Asbaşkanı)

3-İlker Züğürt (Gençler Birliği Fahri Başkanı)

4-Mehmet Evram (Yonpaş Dumlupınar Başkanı)

 Denetim Kurulu

1-Süleyman Yemen (Çetinkaya Başkanı)

2-Softa Çayanoğlu (Binatlı Başkanı)

3-Sermen Vudalı (Akova Fahri Başkanı)

 Danışma Kurulu

1-Özel Tahsin

2-Yurdaer Salih Garip

3-Kemal Köseoğlu

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