Bıçaklı: Gençlerimizi daha fazla kaybetmeyelim

Kulüpler Birliği, uyuşturucu ile mücadele konusunda geçmiş dönemdeki çalışmalarını hatırlattı ve yetkilileri gerekli adımları atarak, bu büyük sıkıntıya çare bulmaya davet etti.

KKTC Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"KKTC Kulüpler Birliği 2008 yılını, Uyuşturucu ile Mücadele Yılı ilan etmiş ve Londra’da yaşayan; Kraliçeden ödüllü Prof. Dr. Teoman Sırrı’yı adamıza davet ederek çeşitli konferanslar düzenlemiştir. Bu konferanslarla, uyuşturucu ile mücadele konularında bilgilendirme yapılmış ve sonrasında Özel Tahsin başkanlığındaki Kulüpler Birliği heyeti, dönemin Polis Genel Müdürü’nü 10 Haziran 2008’de ziyaret etmiş, gerekli cihazlarla –özellikle araç kullanan- madde tesiri altındaki kişilerin anında tespitinin mümkün olduğunu ve bu cihazların dünyada kullanılmaya başlandığını ayrıca, Kulüpler Birliğinin de öncü olarak bu cihazların adaya getirilmesi hususunda yardımcı olabileceğini beyan etmiştir. Ancak aradan 11 yıl geçmesine rağmen, konu ile alakalı herhangi bir gelişme olmasa da; bugün bu konunun yeniden gündeme gelmesi ve nihayet adamızın kanayan yaralarından birisi olan trafikte madde tesiri altında araç kullanımının önüne geçilmesi için adım atılmasının sevindirici olduğunu belirtmek isteriz. Bu konuda, ilgililerin bir an önce gerekli adımları atarak; ülkedeki bu büyük sıkıntıya çare bulmaya davet ederiz. Gençlerimizi daha fazla kaybetmeyelim."