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Bıçaklı: Bulacan canım

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Bıçaklı: Bulacan canım
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Kıbrıs Türk futbol Federasyonu olağan mali genel kurulunda açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı, devletin spora yatırım yapması için gerekli parayı bulması gerektiğine vurgu yaptı.

Arslan Bıçaklı’nın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Devletin spor tesisleri yapması, sporu geliştirmesi Anayasa'nın 60. Maddesinde yazar. Bu dikkatinizi çekerim; yasa değil, anayasadır.

Devlet birçok gereksiz yere para bulur. Yardım fonlarından paralar verilir. 200’e yaklaşan müşavire para verilir. Bunlara para bulan devlet, ülke gençliğine de para bulmak zorundadır. Herşeye para bulunursa, spora da bulacan canım.”

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