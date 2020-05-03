Bıçakçıoğlu: Sıcaklar kalp krizine yol açabilir

Abdullah Bıçakçıoğlu, “Sıcak hava, kötü zeminli sahadan daha tehlikelidir. Solunumda ve kalp atış hızında anormal yükselme olması kalp krizine yol açabilir.” açıklamasını yaptı

Gençlik Gücü alt yapısında antrenör olarak görev yapan, eski futbolcu, spor eğitmeni Abdullah Bıçakçıoğlu, futbol antrenmanlarının ve maçlarının başlama düşüncesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

K-PET Süper Lig ekibi Gençlik Gücü’nde görev yapan ve minik futbolcuları eğiten Abdullah Bıçakçıoğlu’nun, maçların Yaz’da başlama ihtimali üzerine sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Sıcak hava, kötü zeminli sahadan daha tehlikelidir. Yaz sıcağında değil 90 dakika maç yapmak, doktorlar insanlara dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yaparlar.

Spor hekimleri, sıcak havalarda normal zamanda harcadığımız eforun %25 daha azı ile yükleme yapmamız gerektiğini öğütlerler.

Bunun nedeni de vücut ısısı yükseleceği için solunumda ve kalp atış hızında anormal yükselme olabileceği konusunda uyarırlar. Çünkü bu kalp krizine yol açabilir.