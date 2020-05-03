banner411
banner69
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
37 0
Northernland grup testleri tamamladı
Northernland grup testleri tamamladı
25 0
 
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
9 0
CONIFA’nın profil resmi Milli Takımımız
CONIFA’nın profil resmi Milli Takımımız
138 0
Dedekorkut: Yabancı futbolcu kontenjanı 0 olmalı
Dedekorkut: Yabancı futbolcu kontenjanı 0 olmalı
71 0
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
13 0
Bolkan yardım için sahada
Bolkan yardım için sahada
244 0
banner440

Bıçakçıoğlu: Sıcaklar kalp krizine yol açabilir

banner27

Abdullah Bıçakçıoğlu, “Sıcak hava, kötü zeminli sahadan daha tehlikelidir. Solunumda ve kalp atış hızında anormal yükselme olması kalp krizine yol açabilir.” açıklamasını yaptı

Bıçakçıoğlu: Sıcaklar kalp krizine yol açabilir

Gençlik Gücü alt yapısında antrenör olarak görev yapan, eski futbolcu, spor eğitmeni Abdullah Bıçakçıoğlu, futbol antrenmanlarının ve maçlarının başlama düşüncesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

K-PET Süper Lig ekibi Gençlik Gücü’nde görev yapan ve minik futbolcuları eğiten Abdullah Bıçakçıoğlu’nun, maçların Yaz’da başlama ihtimali üzerine sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Sıcak hava, kötü zeminli sahadan daha tehlikelidir. Yaz sıcağında değil 90 dakika maç yapmak, doktorlar insanlara dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yaparlar.

Spor hekimleri, sıcak havalarda normal zamanda harcadığımız eforun %25 daha azı ile yükleme yapmamız gerektiğini öğütlerler.

Bunun nedeni de vücut ısısı yükseleceği için solunumda ve kalp atış hızında anormal yükselme olabileceği konusunda uyarırlar. Çünkü bu kalp krizine yol açabilir.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.