Bıçakçıoğlu: Sıcaklar kalp krizine yol açabilir

Gençlik Gücü alt yapısında antrenör olarak görev yapan, eski futbolcu, spor eğitmeni Abdullah Bıçakçıoğlu, futbol antrenmanlarının ve maçlarının başlama düşüncesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.
K-PET Süper Lig ekibi Gençlik Gücü’nde görev yapan ve minik futbolcuları eğiten Abdullah Bıçakçıoğlu’nun, maçların Yaz’da başlama ihtimali üzerine sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:
“Sıcak hava, kötü zeminli sahadan daha tehlikelidir. Yaz sıcağında değil 90 dakika maç yapmak, doktorlar insanlara dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yaparlar.
Spor hekimleri, sıcak havalarda normal zamanda harcadığımız eforun %25 daha azı ile yükleme yapmamız gerektiğini öğütlerler.
Bunun nedeni de vücut ısısı yükseleceği için solunumda ve kalp atış hızında anormal yükselme olabileceği konusunda uyarırlar. Çünkü bu kalp krizine yol açabilir.