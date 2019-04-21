Beytu’nun fendi, Mesarya’yı yendi

Göçmenköy, birçok maçta kurtarıcı olarak oyuna girip attığı gollerle bilinen Beytullah’ın, uzatma dakikalarında attığı klasik bir Beytullah golüyle haftalardır mağlup olmayan Mesarya’yı mağlup etti

Hakemler: Emre Öztaşlı, Emre Çevikdal, Fatih Bardakçıoğlu

Mesarya: Ferhat, Abdullah(45+2-Emre İmam), Volkan Göktürk, Emin Berk(78-Yusuf), Okan Göktürk, Nahit, Emre Aktaş, Ahmet Kıyı(69-Mehmet Burçaklı), Emre Özsin, Alp Ertunga, Ali İmam

Göçmenköy: Kemal Ağrı, Çağdaş, Rifat, Cemal, Mevlüt, Reşit, Erin(90-Beytullah), Arda, Mustafa Arnavut, Kemal Uçaner(57-Kadir), Ahmet Burak Kömürcü

GOLLER: Ali İmam-15, Emre Özsin-88(Mesarya), Ahmet Burak Kömürcü-25, Mustafa Arnavut-80, Beytullah-90+1(Göçmenköy)

K-PET Birinci Lig lideri Göçmenköy, zorlu deplasmanda yenik duruma düşmesine rağmen rakibi Mesarya’yı yenmeyi başarıp, kritik ve hayati bir galibiyete imza attı.

Kırmızı lacivertlilerin gollerini Ahmet Burak Kömürcü, Mustafa Arnavut ve Beytullah kaydetti. Mesarya ise Ali İmam’ın golüyle öne geçmesine karşın mağlup duruma düştüğü maçta Emre Özsin’in golüyle beraberliği yakaladı.

Ancak Göçmenköy antrenörü Nazım Aktunç’un klasik hamlelerinden olan ve kurtarıcı olarak oyuna giren Beytullah, uzatma dakikalarında kafa ile klasik bir Beytullah golü atıp maçın skorunu 2-3 olmasını sağladı. Haftalardır mağlup olmayan Mesarya ise lidere mağlup olarak haftayı puansız kapattı.