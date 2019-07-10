Beytu yuvadan ayrılıyor

Göçmenköy'ün deneyimli futbolcusu Beytullah Arık, yapısından yetişip yıllarca formasını giydiği takımından ayrılıyor.

Takım kaptanı da olan deneyimli futbolcu, Göçmenköy yönetimi ile yaptığı görüşme sonrasında dostça yolları ayırma kararı aldı. Beytullah Arık, cüzi bir miktar karşılığında Göçmenköy'den ayrılacak.

Savunmada ve hücumdaki mücadeleci futbolu ve sürpriz golleri ile bilinen Beytullah Arık, geçtiğimiz sezonun en kritik maçlarından olan Mesarya maçında oyuna girer girmez attığı son saniye golüyle, Göçmenköy şampiyonluğun yolunu açmıştı.