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Beyazi ve Özsin, sarı yeşil

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Beyazi ve Özsin, sarı yeşil
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Mağusa Türk Gücü ikinci devre için transferde elini çabuk tuttu. MTG yöneticileri, prensipte anlaştıkları stoper Yusuf Beyazi ile forvet Emre Özsin'e dün sarı yeşilli formayı giydirdiler.

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