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Beyazbayram: Önceliğimiz borçsuz kulüp yapısı yaratmak

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İbrahim Beyazbayram, “Bizim esas hedefimiz Süper Lige çıkmak değil borçsuz bir kulüp yapısı yaratmaktır. Öncelikle bunu başarmak istiyoruz.” açıklamasını yaptı

Beyazbayram: Önceliğimiz borçsuz kulüp yapısı yaratmak

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Esentepe'nin kulüp başkanı İbrahim Beyazbayram, kulübün hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İbrahim Beyazbayram'ın açıklaması şöyle:

"Süper Lige çıkmak ilk hedefimiz değildir. Ama ben takımımım önünü kesmem. Play off kesinlikle oynayacağız.

Ama bizim esas hedefimiz Süper Lige çıkmak değil borçsuz bir kulüp yapısı yaratmaktır. Öncelikle bunu başarmak istiyoruz. O nedenle Süper Lige çıksak da olur çıkmasak da olur.

Haddimizi bilerek ilerleyip tesisleşme yönünde adımlar atıp, antrenman sahası yapmak ve zaten çok iyi olan alt yapımızdan daha da iyi oyuncular yetiştirmek istiyoruz."

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