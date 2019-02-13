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Beyaz Grupta ikinci devre başlıyor

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Beyaz Grupta ikinci devre başlıyor
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BTM Birinci Lig Beyaz Grupta ikinci devre maçları, hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak. BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta ise 10. hafta maçları oynanacak.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta 8. hafta programı şöyle:

16 Şubat Cumartesi,

Mehmetçik - Serdarlı, Mehmetçik Sahası Saat 14:00

Türkmenköy - Dörtyol, Mehmetali Toker Stadı, Saat 11:00

17 Şubat Pazar

Dipkarpaz - Vadili, Dipkarpaz Sahası Saat 14:00

Görneç - Gaziköy, Üç Şehitler Sahası, Saat 11:00

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta 8. hafta programı şöyle:

16 Şubat Cumartesi, Saat 11:00

Aydınköy - Lapta, Aydınköy Sahası

Ortaköy - Talısu, Ortaköy Sahası

17 Şubat Pazar, Saat 11:00

Yılmazköy - Karaoğlanoğlu, Zümrütköy Sahası

Denizli - Zümrütköy, Bilal İyigün Sahası

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