Beyaz Grupta ikinci devre başlıyor

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta ikinci devre maçları, hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak. BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta ise 10. hafta maçları oynanacak.
BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta 8. hafta programı şöyle:
16 Şubat Cumartesi,
Mehmetçik - Serdarlı, Mehmetçik Sahası Saat 14:00
Türkmenköy - Dörtyol, Mehmetali Toker Stadı, Saat 11:00
17 Şubat Pazar
Dipkarpaz - Vadili, Dipkarpaz Sahası Saat 14:00
Görneç - Gaziköy, Üç Şehitler Sahası, Saat 11:00
BTM Birinci Lig Beyaz Grupta 8. hafta programı şöyle:
16 Şubat Cumartesi, Saat 11:00
Aydınköy - Lapta, Aydınköy Sahası
Ortaköy - Talısu, Ortaköy Sahası
17 Şubat Pazar, Saat 11:00
Yılmazköy - Karaoğlanoğlu, Zümrütköy Sahası
Denizli - Zümrütköy, Bilal İyigün Sahası