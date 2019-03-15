Beyaz Grupta gözler zirvede

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta Aydınköy'ün kümede kalma şansının azalmasından sonra heyecan zirve maçlarında yaşanıyor. BTM Birinci Lig Beyaz Grupta lider Karaoğlanoğlu ile takipçisi Lapta arasında bugün oynanacak olan kritik maça, başarılı bir sezon geçiren hakem Zekai Töre atandı.

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

16 Mart Cumartesi, Saat 11:00

Zümrütköy Tatlısu, Zümrütköy Stadı, Recep Yamuk

Aydınköy - Ortaköy, Aydınköy Sahası, Ahmet Özkurtuluş

Denizli - Yılmazköy, Bilal İyigün Stadı, İsmail Ercan

Lapta - Karaoğlanoğlu, Şht Şevket Kadir Stadı, Zekai Töre