banner255
22 0
5 0
 
Burcuna göre çocuklara hangi isimler verilmeli?
Burcuna göre çocuklara hangi isimler verilmeli?
21 0
Hurmalar birer birer tükeniyor
Hurmalar birer birer tükeniyor
25 0
Böyle girişimlere ihtiyacımız var
Böyle girişimlere ihtiyacımız var
29 0
Günlük vitamin takviyesi almak faydalı mı?
Günlük vitamin takviyesi almak faydalı mı?
22 0
İlkbahar ve beslenme
İlkbahar ve beslenme
85 0
banner82

Beyaz Grupta gözler zirvede

banner27

banner262
Beyaz Grupta gözler zirvede
banner267

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta Aydınköy'ün kümede kalma şansının azalmasından sonra heyecan zirve maçlarında yaşanıyor. BTM Birinci Lig Beyaz Grupta lider Karaoğlanoğlu ile takipçisi Lapta arasında bugün oynanacak olan kritik maça, başarılı bir sezon geçiren hakem Zekai Töre atandı.

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

16 Mart Cumartesi, Saat 11:00

Zümrütköy Tatlısu, Zümrütköy Stadı, Recep Yamuk

Aydınköy - Ortaköy, Aydınköy Sahası, Ahmet Özkurtuluş

Denizli - Yılmazköy, Bilal İyigün Stadı, İsmail Ercan

Lapta - Karaoğlanoğlu, Şht Şevket Kadir Stadı, Zekai Töre

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.