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Beşparmaklarda Esentepe farkı

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Beşparmaklarda Esentepe farkı

Richard BEALE

K-PET Birinci Lig ekipleri Görneç ile Esentepe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürlerken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun hazırlık maçlarına izin vermesinden sonra ilk hazırlık maçlarını da oynadılar.

3 Şehitler Stadında oynanan maçta Esentepe’nin alt yapısından yetiştirdiği genç futbolcuları oldukça etkili bir futbol oynarlarken, deplasmanda 6-1’lik galibiyet aldılar.

Esentepe’nin ilk devresini 2-1 önde tamamladığı maçta gollerini, Hürkan, Şükrü 2, Hüseyin Değnekli 2, Devran Ali Güneş attı. Görneç’in tek golü İrfan’dan geldi.

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