Beşparmak derbisinde dostluk kazandı

Beşparmak derbisinde, Esentepe ile Görneç izleyenlere keyif veren bir futbol ortaya koyarak, 2-2 berabere kaldılar

Richard BEALE

K-PET Birinci Ligin 19. Haftasında, Erdal Barut Stadında, Hüseyin Eyyüpler’in yönettiği maçta, Esentepe ile Görneç, 2-2 berabere kalarak 1’er puanı hanelerine yazdırdılar.

Beşparmak derbisinde, Esentepe ile Görneç izleyenlere keyif veren bir futbol ortaya koyarak, 2-2 berabere kaldılar. Esentepe maça hızlı başlarken, 3. Dakikada Eray ile 1-0 öne geçti. İlk 20 dakika boyunca üstün olan Esentepe karşısında kaleci Ferhat’ın kurtarışlarıyla ayakta kalan Görneç, oyunu dengeledi. 41. ve 45. dakikada golcü İrfan’ın golleriyle de devre 1-2 sona erdi.

İkinci devre tamamen Esentepe kontrolünde geçerken, 80. Dakikada Ali Kafadar’ın kafa golüyle de maç 2-2 sona erdi.