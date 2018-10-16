Beşinci hafta Başkent'te başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde beşinci haftanın maçlarının programını açıkladı. Haftanın açılış maçı olan haftanın tek gece maçında Çetinkaya - Merit Alsancak Yeşilova'yı konuk edecek.
Lider Yenicami'nin, Gençlik Gücü ile Başkent derbisi oynayacağı haftanın programı şöyle:
K-PET Süper Lig
19 Ekim Cuma, Saat 19:00
Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova, Atatürk Stadı
20 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Gönyeli - MTG
GHE – Lefke
Gençler Birliği - BÜY
21 Ekim Pazar, Saat 15:30
TOL - Küçük Kaymaklı
Esentepe – Doğan Türk Birliği
Binatlı - Cihangir
GG - YAK
K-PET Birinci Lig
20 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Hamitköy - Göçmenköy
Bostancı Bağcıl - Çanakkale
Mormenekşe - Akova
Dumlupınar,- Yalova
21 Ekim Pazar, Saat 15:30
Yeni Boğaziçi - Düzkaya
Değirmenlik - Ozanköy
Maraş - Mesarya
Karşıyaka - Doğancı