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Beşinci hafta Başkent'te başlayacak

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Beşinci hafta Başkent'te başlayacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde beşinci haftanın maçlarının programını açıkladı. Haftanın açılış maçı olan haftanın tek gece maçında Çetinkaya - Merit Alsancak Yeşilova'yı konuk edecek.

Lider Yenicami'nin, Gençlik Gücü ile Başkent derbisi oynayacağı haftanın programı şöyle:

K-PET Süper Lig

19 Ekim Cuma, Saat 19:00

Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova, Atatürk Stadı

20 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Gönyeli - MTG

GHE – Lefke

Gençler Birliği - BÜY

21 Ekim Pazar, Saat 15:30

TOL - Küçük Kaymaklı

Esentepe – Doğan Türk Birliği

Binatlı - Cihangir

GG - YAK

K-PET Birinci Lig

20 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Hamitköy - Göçmenköy

Bostancı Bağcıl - Çanakkale

Mormenekşe - Akova

Dumlupınar,- Yalova

21 Ekim Pazar, Saat 15:30

Yeni Boğaziçi - Düzkaya

Değirmenlik - Ozanköy

Maraş - Mesarya

Karşıyaka - Doğancı

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