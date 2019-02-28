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Besim Denizalp sezonu kapattı

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Besim Denizalp sezonu kapattı
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Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu BTM Birinci Kırmızı grupta oynanan 13. hafta maçlarıyla ve Görneç futbolcusu Besim Denizalp ile ilgili kararlarını açıkladı.

Alınan kararlar şöyle:

“13. hafta maçları tescil edildi. Akova Eray Vudalı Stadında oynanan Geçitkale – Görneç BTM Birinci Lig Kırmızı grup maçının bitişinden sonra hakemi iten Görneç futbolcusu Besim Denizalp’a 6 maç ceza verildi.”

Besim Denizalp aldığı bu ceza sonrasında tamamlanmasına 5 maç kalan BTM Birinci Kırmızı grupta bu sezon başka forma giyemeyecek.”

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