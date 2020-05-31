Besim: Başımız kel mi?

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Bostancı Bağcıl’ın kulüp başkanı Hasan Besim, teknik direktör Ahmet Soğukpınar yönetiminde Bağcıl Stadında çalışmalarına başlayan takımının antrenmanlarını takip ederken, Spor Dairesinin Bağcıl Stadına yatırım yapmamasını eleştirdi.

Sahasını ışıklandırmak isteyen Lefkoşa kulüpleri olduğna işaret eden Hasan Besim, kendilerinin de Bağcıl Stadını ışıklandırmak istediklerini belirtirken, “Bizim başımız kel mi?” sorusunu sordu.

Hasan Besim, Bostancı Bağcıl kulübünün Bağcıl Stadının zeminini sulamak için yüklü miktarda su parası da ödediğini belirtirken, Spor Dairesinin katkı yapmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.