banner411
banner69
Dortmund ikinci yarıda açıldı
Dortmund ikinci yarıda açıldı
8 0
Karantina günlerinde tarihi ve turistik yerleri resmetti
Karantina günlerinde tarihi ve turistik yerleri resmetti
15 0
 
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
642 0
2020 yılında en çok kazanan sporcu Federer
2020 yılında en çok kazanan sporcu Federer
26 0
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
38 0
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
179 1
Doğan’ın maç programı yoğun
Doğan’ın maç programı yoğun
259 0
banner449

Besim: Başımız kel mi?

banner27

Besim: Başımız kel mi?

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Bostancı Bağcıl’ın kulüp başkanı Hasan Besim, teknik direktör Ahmet Soğukpınar yönetiminde Bağcıl Stadında çalışmalarına başlayan takımının antrenmanlarını takip ederken, Spor Dairesinin Bağcıl Stadına yatırım yapmamasını eleştirdi.

Sahasını ışıklandırmak isteyen Lefkoşa kulüpleri olduğna işaret eden Hasan Besim, kendilerinin de Bağcıl Stadını ışıklandırmak istediklerini belirtirken, “Bizim başımız kel mi?” sorusunu sordu.

Hasan Besim, Bostancı Bağcıl kulübünün Bağcıl Stadının zeminini sulamak için yüklü miktarda su parası da ödediğini belirtirken, Spor Dairesinin katkı yapmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.