Beşikta’ta Eleny krizi çözüldü

Beşiktaş'ta, Muhammed Elneny sorunu tatlıya bağlandı. Mısırlı futbolcu, alacaklarından dolayı lige verilen arada ipleri koparma noktasına getirmişti. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlandı

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş yönetimi, futbolcularla görüşmeler gerçekleştirmiş ve ödemelerin geç de olsa yapılacağını dile getirmişti. İşin içine koronavirüs salgını süreci de eklenince yönetimin işi bir hayli zorlaştı.

Maaşının büyük bir kısmını alamaması nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılma noktasına gelen Muhammed Elneny, yönetimle görüşerek ödeme yapılmasını istedi. Elneny, sorunun çözülmemesi halinde ise sözleşmesini tek taraflı feshetmeyi düşündüğünü de dile getirdi.

Mısırlı oyuncunun, yapılan ödeme sonrası kararından vazgeçtiği öğrenildi. Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesinden sonra hem performansı yükselen hem de teknik ekibin vazgeçilmezi olan Elneny’nin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yalçın, 27 yaşındaki oyuncunun kalması yönünde rapor verdi. Beşiktaş yönetimi, sezon sona erince Elneny'yi yeniden kiralamak için Arsenal ile görüşecek.