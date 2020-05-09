Beşiktaş’ta koronavirüs şoku

Beşiktaş'tan yapılan son dakika açıklamasına göre siyah-beyazlı kulüpte bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında corona virüsü tespit edildi

Beşiktaş'tan yapılan son dakika açıklamasına göre siyah-beyazlı kulüpte bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında corona virüsü tespit edildi

Sezonun kalanı için hazırlıklara Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayan Beşiktaş, bir futbolcu ve bir kulüp personelinde corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Beşiktaş’ta pazartesi gününden itibaren yapılması planlanan antrenmanlar iptal edildi.

Siyah beyazlılar tüm takıma ve Ümraniye personeline salı veya çarşamba günü yeniden test yaptıracak ve çıkacak sonuçlara göre antrenmanlara devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Dr. Tekin Kerem Ülkü imzalı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü'den Açıklama

8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.