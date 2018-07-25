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Beşiktaş’ın Avrupa mesaisi başlıyor

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Beşiktaş’ın Avrupa mesaisi başlıyor
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Beşiktaş Futbol Takımı, bu sezon Avrupa kupalarına Faroe Adaları'nda start verecek.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibine konuk olacak.

Torshavn kentindeki Gundadalur Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleyi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Yevhen Aranovskiy yönetecek. Müsabaka, beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, B36 Torshavn ile deplasmanda yapacağı maçta iyi bir skor elde ederek, 2 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.

 İşte Beşiktaş'ın B36 Torshavn maçı kadrosu:

Tolga, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Garry Medel, Necip Uysal, Fatih, Alpay, Caner Erkin, Adriano, Tolgay, Dorukhan, Orkan, Lens, Babel, Larin, Mustafa, Negredo, Love, Güven

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