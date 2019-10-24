Beşiktaş yazık etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında Portekiz ekibi Braga'ya 2-1 yenildi ve gruptan çıkma şansını oldukça zora soktu. Siyah-beyazlılar, mücadele 1-1 iken Ljajic ile penaltıdan yararlanamadı

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaş savunmasının hatasını değerlendiren Jorge Luz Horta, Braga'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda iki topu direkten dönen Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 geride gitti.

Beşiktaş, ikinci yarıda oyuna giren Umut Nayır'la eşitliği yakaladı: 1-1

Baskısını sürdüran siyah-beyazlı temsilcimiz, 73. dakikada penaltı kazandı. 74. topun başına gelen Ljajic meşin yuvarlağı direğe nişanlayınca Beşiktaş, öne geçme şansını kaçırdı.

Portekiz ekibi Braga 80. dakikada Galeno ile yeniden öne geçti: 1-2.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş, grubundaki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Temsilcimiz 0 puanla haftayı son sırada tamamlarken namağlup durumdaki Braga ise puanını 7'ye çıkardı va gruptan çıkma şansını artırdı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki İlk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçında da İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a Vodafone Park'ta 1-0 mağlup olmuştu.

BAŞAKŞEHİR SELAMI ÇAKTI

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Avusturya takımı Wolfsberger’i 1-0 yenerek tur için umutlarını artırdı.

Maçta rakibine göre üstün oynayan Başakşehir’in tek golünü 78. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti ve gol sevincini asker selamı vererek kutladı.

Başakşehir, Visca ile de birçok gol pozisyonundan yararlanamadı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir maçtan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Temsilcimiz bu skorla 4 puana yükseldi. Wolfsberger de 4 puanda kaldı.