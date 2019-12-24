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Beşiktaş, var kayıtları için TFF’ye başvurdu

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Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisiyle ilgili hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla birlikte tüm VAR kayıtlarının açıklanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu

Beşiktaş, var kayıtları için TFF’ye başvurdu

Beşiktaş yönetimi, derbi ile ilgili VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan verdiği kararlarla tartışmalara yol açmıştı.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na
22.12.2019 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan Fenerbahçe A.Ş. – Beşiktaş A.Ş. müsabakası nedeniyle kamuoyunda oluşan infial malumlarınızdır.

Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi ise kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maç ile ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlayacaktır.

Anılan nedenlerle müsabakanın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla birlikte tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00’a kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz.

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