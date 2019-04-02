Beşiktaş UEFA’dan süre istedi

Maddi sıkıntılarla boğuşan Beşiktaş, UEFA ile anlaşarak ödemeler için ek süre istedi. Başkan Fikret Orman'ın kaynak arayışları devam ediyor

UEFA ile anlaşma sağlayarak lisans konusunda ek süre alan Beşiktaş yönetimi, kaynak arayışına devam ediyor. UEFA'ya 31 Mart'a kadar borçsuzluk belgelerini göndererek lisans alması gereken siyah beyazlılar, ödemelerin tamamını gerçekleştiremeyince ek süre istedi. Bu talebe olumlu yanıt alan Başkan Fikret Orman'ın bu ay içinde futbolcuların biriken maaş ödemelerini yapması bekleniyor. Borçsuzluk belgesiyle lisansı almayı planlayan yönetim, bundan sonraki süreçte sıkıntı yaşamamak için uzun vadeli planlamalar yapıyor. İlk olarak, kadrodaki maaş giderleri düşürülecek. Futbolculara, önümüzdeki sezon 2 milyon euro’nun üzerinde maaş ödemesi yapılmayacak. Siyah Beyazlı yönetim, sezon sonunda futbolculara yapılacak teklifleri de değerlendirecek.