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Beşiktaş Tyler Boyd'da mutlu sona ulaştı

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Beşiktaş, Tyler Boyd konusunda kulübü Guimaraes ile anlaşma sağladı.Sol bek arayışlarını da sürdüren siyah beyazlılara, Lazio forması giyen Rıza Durmisi önerildi. Gary Medel'in ise Beşiktaş'tan ayrılmak istediği öğrenildi

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Beşiktaş Tyler Boyd'da mutlu sona ulaştı
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Beşiktaş, transferi yılan hikayesine dönen Tyler Boyd konusunda mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Birleşik Amerikalı oyuncu için kulübü Guimaraes ile el sıkıştı.

Uzun süredir Portekiz ekibi ile bonservis pazarlığı yapan siyah beyazlılar, 2 milyon 400 bin euro karşılığında anlaştı.

Boyd için Guimareas’e ödemeyi 4 taksitle gerçekleştirecek siyah beyazlılar, 10 Temmuz'da 1 milyon euro'luk ilk taksiti yatırdıktan sonra, resmi imzalar atılacak.

Beşiktaş, geriye kalan 1 milyon 400 bin euroyu ise 3 taksitle ödeyecek.

MERAŞ GÖRÜŞMELERİ TIKANDI

Beşiktaş’ın, Umut Meraş için Bursaspor ile yaptığı görüşmelerin tıkandığı öğrenildi.

Siyah beyazlıların, arayışlarının sürdürdüğü ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'A DURMİSİ ÖNERİLDİ

Menajerlerin Beşiktaş'a, Lazio’nın sol beki Rıza Durmisi’yi teklif ettiği gelen haberler arasında.

İtalyan ekibiyle 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Durmisi’nin kiralık olarak Beşiktaş’a önerildiği, siyah beyazlıların da konuyu Abdullah Avcı’ya ilettiği belirtildi.

Hem sol bek hem de orta sahanın solunda oynayabilen 25 yaşındaki Danimarkalı ile ilgili kararın, önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.

MEDEL GİTMEK İSTİYOR

Bu arada Gary Medel, Beşiktaş yönetimi ile görüşerek, ayrılmak istediğini söyleyecek.

Siyah beyazlılar da yüksek maaşı ve yaşından dolayı Şilili oyuncuyu bırakmaya sıcak bakarken, 5 milyon avro civarında gelebilecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Medel'e, İtalya ve Premier ligden taliplerin olduğu ifade edildi.

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