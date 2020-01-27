Beşiktaş TFF'ye gidiyor

Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmaya hazırlanıyor. Konu futbol çevrelerinde de tartışılıyor. TRT SPOR Yorumcusu Bünyamin Gezer, "Bence kural hatası yapıldı" dedi

Beşiktaş yönetimi, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sürerken Tyler Boyd, bir sakatlık geçirdi ve hakem Hüseyin Göçek de tedavi için oyunu durdurdu.

Yeni kurala göre oyun durduğu sırada top Beşiktaşlı oyuncuların kontrolünde olduğu için hakem Göçek'in meşin yuvarlağı siyah-beyazlı takıma teslim etmesi gerektiği iddia ediliyor.

Hakem atışıyla oyunu orta sahada başlatan Göçek, topu Göztepeli oyunculara verdi. Pozisyonun devamında İzmir ekibi ikinci golü buldu.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ maçın ardından hakem kararına tepki gösterdi ve "Kural hatası varsa başvurumuzu yaparız" ifadesini kullandı.

GEZER VE ÇOBAN'A GÖRE KURAL HATASI YAPILDI

Pozisyonu değerlendiren eski hakem ve TRT SPOR Yorumcusu Bünyamin Gezer, mücadelede kural hatası yapıldığını söyledi. Gezer, yaşanan sakatlık pozisyonundan sonra hakem Hüseyin Göçek'in topu Göztepeli oyunculara vererek yanlış bir uygulamaya gittiğine dikkat çekti.

Eski hakem Deniz Çoban da Hüseyin Göçek'in topu Göztepeli oyunculara vererek kural hatası yaptığını belirtti.