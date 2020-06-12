Beşiktaş'tan 'Bırakmam Seni' bağış kampanyası

Beşiktaş, "Bırakmam Seni" adıyla bağış kampanyası başlattı. Kampanyanın hedefini açıklayan Başkan Ahmet Nur Çebi. "15-20 milyon taraftarımızın en azından 1 kez SMS atmasını istiyoruz. Kampanyayla Beşiktaş'ın geleceğini inşa edeceğiz" dedi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün ekonomik bağımsızlığını kazanmasını amaçlayan bağış kampanyasını kamuoyuna duyurdu. Çebi, "Beşiktaş taraftarının maddi manevi desteğine ihtiyacımız var. Beşiktaş'a yardım edenleri Beşiktaş'ın şanlı şerefli tarihine yazacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Hedef 15-20 milyon taraftarımızdan en az 1 SMS"

Başkan Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında, bağış kampanyasının adının "Bırakmam Seni" olduğunu açıklayarak, "Ekonomik anlamda bilindiği üzere bağış kampanyası ertelendi. Beşiktaş'ın zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Taraftarımızın, camiamızın ısrarla 'Sayın Başkan bağış kampanyası istiyoruz, Beşiktaş'a destek vermek istiyoruz' söylemiyle oluşmuş bir bağış kampanyasıdır. Bu kampanyanın Beşiktaş'a büyük desteği olacağına inanıyorum. Bu destekle zor zamanı aşacağımızı... Beşiktaş'ımızın geleceğini tesis ederken, şeffaf olmaya dayalı bir sistem kurarken bu bağış kampanyasından gelecek gelirler vizyonumuza, ideallerimize destek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kampayanın hedefini de açıklayan Çebi, "15-20 milyon Beşiktaş taraftarının bulunduğunu düşünüyorum. Hedefimiz 15-20 milyon taraftarımızın en azından 1 kez SMS atması. Taraftarımızın destek vereceğini düşünüyorum" dedi.