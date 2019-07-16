Beşiktaş'tan 36 milyonluk reklam anlaşması

Beşiktaş, forma göğüs sponsoru Vodafone ile anlaşmasını 2 yıl uzattı

Vodafone Park'ta anlaşmanın duyurulması amacıyla düzenlenen basın toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı.

Vodafone ile sponsorluk anlaşmasının ötesinde gönül birliği yaptıklarını söyleyen Fikret Orman, "Bundan altı sene öne Vodafone ile bir yolculuğa başlamıştık. O dönem itibarıyla yeni stadın ismi ve göğüs sponsorluğu ile alakalı bir anlaşma paketi imzalamıştık. İki sene önce göğüs sponsorluğunu uzatma süreci yaşadık. Göğüs sponsorluğu beş seneyi doldurdu. İki sene daha uzatmak için burada bulunuyoruz. Vodafone ile yaptığımız iş birliği bizim için önem arz ediyor. İki tarafın arzusu bu ilişkiyi devam ettirmekti. Vodafone sponsorluğuna kulüp olarak bakış açımız, sponsorluk değil ortaklık, gönül bağı ilişkisiydi. Beraber önemli projeler yaptık. Türkiye'de uzun dönemli iş birlikleri az gözüküyor. Vodafone ile başkan olduğum sürecin bir sene sonrasında başladık ve mutlu olarak da devam ediyoruz." diye konuştu.

36 MİLYON LİRALIK ANLAŞMA

Başkan Orman anlaşmanın bedeliyle ilgili, "36 milyon liralık bir anlaşma bu. 7 yıllık süreç içinde yaklaşık 32 milyon dolarlık bir anlaşmayı ihtiva etmiş oluyor. Vodafone CEO'su Colman'a ve Engin Bey'e bu anlaşmanın bugüne gelmesinde göstermiş oldukları çabadan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine, Vodafone ile futbolcu transferi konusunda görüşmediklerini ve böyle bir taleplerinin olmadığını belirten Orman, siyah-beyazlı taraftarların Vodafone paketlerini daha fazla kullanması halinde kulübün daha fazla gelir elde edebileceğini söyledi.

Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan da bahseden Orman radikal karar alacaklarını belirtti.

"Bu benim başkanlıktaki son dönemim. Benim açımdan bir daha seçim yarışı olmayacak. Bu dönem içinde bir seçim atmosferi olmayacağı için en radikal kararları alma sürecini yaşamak istiyorum. Bankalar Birliği ile yaptığımız anlaşmada bazı taahhütlerimiz var. Ana fikir olarak artık birazcık daha daralmak durumundayız. Bu bir tek Beşiktaş için geçerli değil. Dünyada da böyle bir süreç var. Federasyon başkanı ile yapmış olduğumuz toplantıda bunun bir mecburiyet olduğunu kaydetmiştik. Sempatik olmayan bazı şeyler yapıyoruz çünkü yapmak durumundayız. Benden sonra gelecek arkadaşlara yapısı oturtulmuş bir Beşiktaş bırakmak istiyoruz."

Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçı ile ilgili de konuşan Orman, "Burası çok özel bir stat. Burayı yaparken Vodafone da biz de hiçbir şeyden kaçmadık. 10 milyon dolar üzerinde teknoloji yatırımı yaptık. Dünyadaki insanların bunu 'vay' diyerek görmesini istiyorum. Bizdeki teknoloji lüksünü Avrupa'da hiçbir statta görmedik. Bu hem kulübe hem şehrimize hem ülkemize faydalı diye düşünüyorum. Umarım bir gün o maçı Beşiktaş'ın oynaması bize nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.