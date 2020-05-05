Beşiktaş'ta yabancı oyuncular karantinada

Beşiktaş'ta izinli olarak ülkelerine giden Boateng, Lens, Ruiz, N’Koudou ve Ljajic, İstanbul’a döndü. 5 isim de Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı

Beşiktaş'ta koronavirüs salgınının ardından ülkelerine giden yabancı oyuncular, Türkiye'ye geldi.

İzinli olarak ülkelerine giden Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin N'Koudou İstanbul'a gelerek karantinaya girdi.

Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 5 isim, 14 gün boyunca burada karantinada kalacak.

İstanbul Gençlik ve Spor İlk Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, siyah-beyazlı futbolcuların odalarına formda kalmaları için spor ekipmanları yerleştirildiğini duyurdu.

Isla da aynı yurtta kalmıştı

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla da geçtiğimiz ay eşi ile birlikte Güngören Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina alınmış ve karantina sürecinin sona ermesinin ardından yurttan ayrılmıştı.