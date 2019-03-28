Beşiktaş'ta kritik günler

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Beşiktaş'ta kritik gün 31 Mart. Siyah beyazlılar, bu tarihe kadar futbolcularından borçsuzluk belgesi alıp UEFA'ya göndermek zorunda

Maddi sıkıntılarla boğuşan Beşiktaş, futbolcuların birikmiş borçlarının bir kısmını ödemişti. Ancak, siyah beyazlılar, gelecek sezon için UEFA cezasıyla karşılaşmamak için 31 Mart'a kadar oyuncularından borçsuzluk kağıdını almak zorunda. Sıkıntılı süreci atlatmaya çalışan başkan Fikret Orman, uzun zamandır kaynak arayışında. Uzak Doğu'da birçok önemli görüşme yapan Orman, geleceğe yönelik planlamalarla kulübe nakit girişi sağlamaya çalışıyor. Futbolculara kalan kısa sürede ödeme yapmayı planlayan siyah beyazlılar, böylece UEFA'ya borçsuzluk belgelerini gönderebilecek.