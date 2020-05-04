Beşiktaş'ta Karius ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Alman kaleci Loris Karius, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti

Yaklaşık 15 gün önce alacaklarının ödenmemesi sebebiyle FIFA'ya başvuran Karius, aradan geçen sürede kulüp yönetimiyle anlaşma sağlayamadı.

Beşiktaş yönetiminin sadece geçmişe dönük alacaklarını ödeme teklifini kabul etmeyen ve sezonun kalan kısmının ücretini de isteyen 27 yaşındaki kaleci, fesih işlemlerini başlattı.

Loris Karius'la Beşiktaş arasındaki bundan sonraki süreç FIFA nezdinde işleyecek ve oyuncuya ne kadar para ödeneceğine FIFA karar verecek.

Süper Lig'de kalan 8 haftasının oynanması durumunda Beşiktaş’ta kaleyi genç isimler Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu koruyacak.