Beşiktaş'ta gençleştirme planı

Beşiktaş yönetimi, ekonomik zorluklardan dolayı gelecek sezon yapılacak transferlerde dikkatli davranacak.
Siyah beyazlılar, öncelikli olarak düşük maliyetli gelecek vadeden genç isimlere yönelecek. Yeni sezonda ayrıca altyapıdan yetişen oyunculara, A takımda daha çok şans verilecek.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da altyapı oyuncularına güvendiğini yönetime ilettiği öğrenildi.
Salgın sonrasında yapılan çalışmalarda gençlerle yakından ilgilenen Yalçın'ın; Kartal Kayra Yılmz, Rıdvan Yılmaz ve Erdoğan Kaya'nın performanslarına tam not verdiği ifade edildi.
Sergen Yalçın'ın, bu oyuncuları ligin kalan 8 haftasında oynatacağı belirtildi.
Yönetimin de bu durumdan memnun olduğu, başka yetenekli genç isimleri takıma katmak için arayışlarını sürdürdüğü gelen haberler arasında.