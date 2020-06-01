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Beşiktaş'ta gençleştirme planı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç oyuncuların performansından memnun. Yalçın'ın, kalan 8 haftada altyapıdan yetişen bazı oyunculara şans vermesi beklenirken yönetim de başka yetenekli genç isimler için arayışlarını sürdürüyor

Beşiktaş'ta gençleştirme planı

Beşiktaş yönetimi, ekonomik zorluklardan dolayı gelecek sezon yapılacak transferlerde dikkatli davranacak.

Siyah beyazlılar, öncelikli olarak düşük maliyetli gelecek vadeden genç isimlere yönelecek. Yeni sezonda ayrıca altyapıdan yetişen oyunculara, A takımda daha çok şans verilecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da altyapı oyuncularına güvendiğini yönetime ilettiği öğrenildi.

Salgın sonrasında yapılan çalışmalarda gençlerle yakından ilgilenen Yalçın'ın; Kartal Kayra Yılmz, Rıdvan Yılmaz ve Erdoğan Kaya'nın performanslarına tam not verdiği ifade edildi.

Sergen Yalçın'ın, bu oyuncuları ligin kalan 8 haftasında oynatacağı belirtildi.
Yönetimin de bu durumdan memnun olduğu, başka yetenekli genç isimleri takıma katmak için arayışlarını sürdürdüğü gelen haberler arasında.

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