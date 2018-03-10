Beşiktaş seriye bağladı

Beşiktaş, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni Anderson Talisca'nın golüyle mağlup etti. Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden siyah-beyazlılar, puan tablosunda ikinci sıraya yerleşti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta gelen ilk düdükle birlikte Beşiktaş oyunu rakip sahaya yıktı. Yüksek topla oynama yüzdesiyle gol arayan siyah-beyazlılar, özellikle Ryan Babel ile iki poziyonda kaleyi bulamadı.



Gençlerbirliği ise rakibinin ataklarına direnirken Jailton ile hızlı ataklarda açık aradı.

Beşiktaş, ikinci 45 dakikaya da etkili başladı ve çok geçmeden aradığı golü buldu.



GOL! 53. dakikada Tolgay Arslan'ın ara pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Anderson Talisca'nın çektiği şut kaleci Hopf'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Brezilyalı yıldız böylece ligde 10 gole ulaştı.



Golden sonra Gençlerbirliği daha atak görünse de cılız ataklar sonuç vermedi.



Beşiktaş farkı artırma adına fırsatlar yakaladı ancak son vuruşlarda sonuç çıkmayınca karşılaşma tek golle sona erdi.



Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 14 Mart Çarşamba günü Bayern Münih'i konuk ederken ardından ligde Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Gençlerbirliği ise eviden Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak.