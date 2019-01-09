Beşiktaş, Milanlı Stefan Simic için harekete geçti

Transfer çalışmalarında rotasını İtalya'ya çeviren Beşiktaş, gündemine Milan forması giyen Stefan Simic'i aldı

Siyah-beyazlılar, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabilen Çekyalı oyuncuyu, 1.5 yıllığına kiralamak için İtalyan devinin kapısını çaldı.

İki kulüp arasında yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve arada sadece pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Kısa bir süre içinde 23 yaşındaki futbolcunun transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Slavia Prag altyapısından çıkan Stefan Simic, Cenova ve Milan'ın genç takımlarında oynadıktan sonra İtalya devinin A takım kadrosuna alındı.

Varese, Mouscron ve Crotone gibi takımlarda da kiralık olarak forma giyen genç savunmacı, bu sezon Milan formasıyla sadece 1 resmi maça çıktı.

ŞENOL GÜNEŞ'E 3 YILLIK KONTRAT TEKLİFİ

Öte yandan Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Şenol Güneş'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiklerini açıkladı. Adalı, "Şenol Güneş'e 3 yıllık kontrat teklif ettik, teşekkür etti. 'Acele etmeyelim bekleyelim' dedi. Hocada sezon sonunu bekleyelim düşüncesi var" dedi.

Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında konuşan Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Şenol Güneş'e yapılan teklifin detaylandırını anlattı.

Adalı, "Şenol Güneş hocamıza çok inanıyoruz. Biz ona üç senelik senelik bir teklifte teklifte bulunduk. Onunla devam etmeyi çok istiyoruz. Hocamızın cevabını bekliyoruz. Kendisi teşekkür etti, böyle bir teklif için. 'Sezon sonuna bir görelim' dedi. 'Seçim var' dedi. Elbette Beşiktaş’a önemli futbolcular alınmalı ama artık alt yapıya yerli gençlere de yatırım yapacağız. Sağ bekle transferi kapatmayı düşünüyoruz. Hocamız bir sağ bek istiyor. Giden olursa o zaman bakarız fakat resmî bir teklif gelmedi kimseye” diye konuştu.