Beşiktaş maçına Ukraynalı hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağında deplasmanda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile oynayacağı maçı Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Yevhen Aranovskiy yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Torshavn kentindeki Gundadalur Stadı'nda 26 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Aranovskiy'nin yardımcılıklarını Serhiy Bekker ile Semen Shlonchak üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vitaliy Romanov olacak.

B36 Torshavn kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda B36 Torshavn'la karşılaşacak Beşiktaş'ın takım kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün, UEFA'ya gönderdiği listeye göre takım kadrosunda Ricardo Quaresma, Pepe ve Domagoj Vida yer almadı.

Beşiktaş'ın takım listesinde şu isimler bulunuyor:

Utku Yuvakuran, Tolga Zengin, Adriano Correia, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Gary Medel, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Mertcan Açıkgöz, Gökhan Töre, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vagner Love.