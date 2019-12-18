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Beşiktaş kaybetti ama turladı

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24Erzincanspor ile karşılaştı. İlk maçta 3-0 galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip, deplasmanda 2-0 mağlup olmasına rağmen son 16'ya adını yazdırdı

Beşiktaş kaybetti ama turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında deplasmanda Anagold 24Erzincanspor karşısında 2-0 mağlup olan Beşiktaş, ilk maçtaki skor avantajını koruyarak kupada bir üst tura yükseldi. 

İlk maçta evinde 3-0 galip ayrılan Beşiktaş, Erzincan’da sahaya yedek ağırlıklı kadro ile çıktı. Mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında Anagold 24Erzincansporlu Emre Çakır, topu filelerle buluşturdu. İlk 45 dakikanın skorunu belirledi. 1-0

Müsabakanın 89. dakikasında Anagold 24Erzincansporlu Osman Şahin, maçın skorunu belirleyen golü attı.2-0

İlk maçı 3-0 kazanan siyah beyazlı ekip, kupada bir üst tura yükseldi.

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