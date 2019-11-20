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Beşiktaş Karius’un da bonservisi için harekete geçti

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Beşiktaş yönetimi, ara transfer dönemi için elini çabuk tutmak istiyor. Yönetim, kaleci Karius’un da bonservisini almak için harekete geçti

Beşiktaş Karius’un da bonservisi için harekete geçti

Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimle bir araya gelerek transferde de yol haritasını belirlemeye çalışıyor.

Ahmet Nur Çebi’nin başkan olmasından sonra yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile sık sık dirsek temasında bulunan Avcı, yaptığı açıklamalarda bir kanat oyuncusu bir de forvet istediğini dile getirmişti.

Bu talebini yönetim ile de paylaşan deneyimli teknik adamın, transferlerin devre arasında yapılacak kamp öncesine yetiştirilmesini istediği öğrenildi.

Transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, bu talep doğrultusunda çalışmalara başladı.

Scout ekibinden bu 2 mevki için geniş bir rapor isteyen Torunoğullar, Avcı ile bir araya gelerek listedeki isimleri eleyecek ve sonrasında harekete geçecek.
KARİUS'UN BONSERVİSİ ALINIYOR

Son haftalarda yükselen performanslıyla dikkatleri üzerine çeken LorisKarius’un kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Yönetimin, Alman file bekçisinin bonservisini almaya çalışacağı ifade edildi.

Siyah beyazlıların, İngiliz ekibi Liverpool ile Karius’un bonservisi için yakın zamanda görüşmesi bekleniyor.

Beşiktaş yönetiminin, her ihtimale karşı alternatif isimler de belirlediği ve eski kalecileri Fabri’yi de düşündükleri de gelen haberler arasında.

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