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Beşiktaş'ın 'Umut'u var

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Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2 kez geriye düşen Beşiktaş’ı, Umut Nayir uçurdu

Beşiktaş'ın 'Umut'u var

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Ekrem Kan, Ali Saygın Ögel

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Hajradinovic (Dk. 90+5 Uğurcan Yazğılı), Quaresma (Dk. 88 Khalili), Heintz, Mustafa Pektemek (Dk. 76 İlhan Depe), Koita

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 72 Lens), Hutchinson, Elneny (Dk. 84 Güven Yalçın), Diaby (Dk. 60 Umut Nayir), Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 24 Mustafa Pektemek, Dk. 56 Koita (Kasımpaşa), Dk. 39 Caner Erkin, Dk. 71 ve 90+5 Umut Nayir (Beşiktaş)

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-2 kazandı. 

Mücadelenin 15. dakikasında Karim Hafez kırmızı kart gördü. 

27. dakikada Kasımpaşa Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 39. dakikada Caner Erkin'in golüyle skoru eşitledi. Maçın 56. dakikasında Koita ev sahibi takımın ikinci golünü attı: 2-1. 

Oyuna sonradan giren Umut Nayir 71 ve 90+5'te attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. 

Bu sonuçla üst üste 6. maçını da kazanan Beşiktaş puanını 27'ye yükselterek haftayı ikinci sırada kapattı.  Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.  

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