banner107
Kaymaklı, Elvis ile kazandı
Kaymaklı, Elvis ile kazandı
88 0
1962 model ferrari rekor fiyata satıldı
1962 model ferrari rekor fiyata satıldı
25 0
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
108 0
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
38 0
Lefkoşa toza dumana boğuldu
Lefkoşa toza dumana boğuldu
31 0
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
81 0
Renault'tan coupe formlu bir SUV
Renault'tan coupe formlu bir SUV
41 0
Barış mesajları verilecek
Barış mesajları verilecek
55 0
banner82
banner147

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

banner27

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği nihai kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Atiba Hutchinson ile Güven Yalçın'a nihai kadroda yer verilmedi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
banner137

Beşiktaş, genç kaleciler Utku Yuvakuran ile Ersin Destanoğlu'nu ise B listesinde bildirdi.

I Grubu'nda Norveç'in Sarpsborg, Belçika'nın Genk, İsveç'in Malmö takımlarıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın 24 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Tolga Zengin, Loris Karius

Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia

Orta saha: Gary Medel, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens

Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin, Alvaro Negredo

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.