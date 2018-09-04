Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği nihai kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Atiba Hutchinson ile Güven Yalçın'a nihai kadroda yer verilmedi

Beşiktaş, genç kaleciler Utku Yuvakuran ile Ersin Destanoğlu'nu ise B listesinde bildirdi. I Grubu'nda Norveç'in Sarpsborg, Belçika'nın Genk, İsveç'in Malmö takımlarıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın 24 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Kaleciler: Tolga Zengin, Loris Karius Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia Orta saha: Gary Medel, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin, Alvaro Negredo